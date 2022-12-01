Мостовой — о драке игроков «Зенита» и «Спартака»: «Так нельзя себя вести»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о дисквалификации шестерых игроков за участие в драке во время матча «Зенит» - «Спартак». Санкт-петербургский клуб одержал победу в рамках заключительного тура групповой стадии Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 по пен.).

«Если подходить так скрупулезно, то там можно было еще по три человека от каждой команды дисквалифицировать. С одной стороны, хорошо, что шесть. Это показывает, что так нельзя себя вести», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что кому-то можно было дать меньше матчей, ведь некоторые просто кричали или кого-то держали.

Напомним, «Спартак» вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места в группе, а «Зенит» стал третьим и попал в Путь регионов.