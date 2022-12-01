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Кубок России

Мостовой — о драке игроков «Зенита» и «Спартака»: «Так нельзя себя вести»

01 Декабря 2022 • 17:42 Комментировать (1)
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о дисквалификации шестерых игроков за участие в драке во время матча «Зенит» - «Спартак». Санкт-петербургский клуб одержал победу в рамках заключительного тура групповой стадии Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 по пен.).  

«Если подходить так скрупулезно, то там можно было еще по три человека от каждой команды дисквалифицировать. С одной стороны, хорошо, что шесть. Это показывает, что так нельзя себя вести», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что кому-то можно было дать меньше матчей, ведь некоторые просто кричали или кого-то держали.

Напомним, «Спартак» вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места в группе, а «Зенит» стал третьим и попал в Путь регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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Alex1972
01 Декабря 2022 в 17:48
Можно...
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