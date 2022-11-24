Маслов рассказал о повреждении, которое он получил в концовке матча с «Крыльями Советов»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о своей травме, полученной в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов» (1:2).

«В концовке матча с «Крыльями Советов» у меня заболел тазобедренный сустав. Завтра обследование, посмотрим», — приводит слова Маслова Sport24.

Отметим, что несмотря на дискомфорт, 22-летний футболист провёл на поле все 90 минут встречи. Также Маслов признался, что пока не знает, сможет ли он принять участие в матче против «Зенита», который состоится 27 ноября. Начало этой игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

Напомним, на данный момент «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу группы B. Самарцы занимают вторую строчку, отставая от москвичей на три очка.