​Быстров высказался о драке на матче «Зенит» - «Спартак»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался насчёт массовой драки в концовке недавнего кубкового матча между «Зенитом» и «Спартаком».

«Драться нужно на ринге. Если хотите подраться - вызовите кого-то на бой и сделайте из этого шоу. Сейчас так модно. Но тут всё-таки футбол. В присутствии ВАР это вообще недопустимо», - поделился своим мнением Быстров. Его слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что по итогам драки сразу шесть футболистов были дисквалифицированы на шесть матчей Фонбет Кубка России по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Это Александр Соболев, Александр Селихов, Шамар Николсон, Родригао, Вильмар Барриос и Малком.