Чистяков оценил дальнейшие перспективы «Зенита» в Фонбет Кубке России

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о попадании в Путь регионов в рамках Фонбет Кубка России.

«Почему для «Зенита» плохо попасть в Путь регионов Кубка? Не плохо. Будем настраиваться так, как на команды РПЛ. Есть шанс — будем им пользоваться. Постараемся не оступиться», — заявил футболист «сине-бело-голубых», чьи слова приводит «Чемпионат».

Напомним, что подопечные Сергея Семака заняли третье место по итогам групповой стадии Кубка, выйдя лишь в Путь регионов. Потенциальными соперниками «Зенита» могут стать коллективы из нижних дивизионов отечественного футбола.