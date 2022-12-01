Шавло считает, что матчи «Спартака» и «Зенита» потеряют зрелищность

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на дисквалификацию шести игроков, которые приняли участие в драке в матче между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Надо посмотреть, кто как себя вел. Когда шесть игр дают игроку за простой толчок, а другому дают тоже шесть матчей за то, что он ногами лупасит футболиста, это разные вещи», — цитирует слова Шавло «РБ Спорт».

По мнению эксперта, следующие матчи в рамках Фонбет Кубка России с участием «Спартака» и «Зенита» не станут зрелищными из-за отсутствия основных игроков.

Дисквалификацию на шесть матчей получили Вильмар Барриос, Родригао, Малком Филипе (все – «Зенит»), Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон (все – «Спартак»).