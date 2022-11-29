Кечинов: «Прогресс «Спартака» на лицо»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил результаты «красно-белых» в первой части текущего сезона РПЛ.

Эксперт считает, что «Спартак» показал неплохой результат, а лучшими игроками команды Кечинов назвал нападающих Куинси Промеса и Александра Соболева, который, по мнению прославленного футболиста, выдал лучший отрезок в своей карьере.

«У команды появилась игра, виден рисунок, все играют зрелищно, много забивают. Прогресс «Спартака» на лицо», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Напомним, что после 17 туров российского чемпионата «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.