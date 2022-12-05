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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев назвал условие, при котором «Спартак» сможет стать чемпионом

05 Декабря 2022 • 12:29 Комментировать (1)
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Бывший игрок и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил шансы московской команды побороться за чемпионский титул РПЛ в нынешнем сезоне.

Напомним, что после 17 туров «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

По мнению эксперта, «Спартак» сможет побороться за чемпионство лишь при одном условии.

«Если только сейчас в декабре пять бразильцев «Зенита» уедут в отпуск и не вернутся, у «Спартака» будет огромный шанс стать чемпионом. А так исключено», — цитирует Аленичева «РБ Спорт».

Отметим, что РПЛ возобновится лишь весной следующего года. 4 марта в рамках 18-го тура «Спартак» встретится с «Уралом». А «Зенит» в этот же день сыграет с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Аленичев
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Декабря 2022 в 12:53
Аленичев назвал условие, при котором «Спартак» сможет стать чемпионом...
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ай кады адно корыце наполненная пракисшем гуляшом превратица в фуагра, кады абласкаль спаец гимн Великаму Городу, кады усе хрюнделя.. а трецье условие мы назавем после таво как исполняца первыи два.. А-ха-ха-ха! )))
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