Аленичев назвал условие, при котором «Спартак» сможет стать чемпионом...

Бывший игрок и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил шансы московской команды побороться за чемпионский титул РПЛ в нынешнем сезоне.

Напомним, что после 17 туров «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

По мнению эксперта, «Спартак» сможет побороться за чемпионство лишь при одном условии.

«Если только сейчас в декабре пять бразильцев «Зенита» уедут в отпуск и не вернутся, у «Спартака» будет огромный шанс стать чемпионом. А так исключено», — цитирует Аленичева «РБ Спорт».

Отметим, что РПЛ возобновится лишь весной следующего года. 4 марта в рамках 18-го тура «Спартак» встретится с «Уралом». А «Зенит» в этот же день сыграет с «Пари НН».