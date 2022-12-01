Камоцци отреагировал на решение КДК дисквалифицировать игроков «Спартака» и «Зенита»

Футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением о вынесенных дисквалификациях игрокам «Спартака» и «Зенита» за участие в драке. Напомним, в очном противостоянии в рамках шестого тура Фонбет Кубка России произошла стычка с участием многих футболистов.

«Дисквалифицировать участников драки в Кубке России на шесть матчей — это справедливо», — заявил Камоцци «Чемпионату».

1 декабря Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза сообщил, что футболисты «Спартака» Александр Селихов, Александр Соболев, Шамар Николсон, а также игроки «Зенита» Малком Филипе, Вильмар Барриос и Родригао получили шестиматчевую дисквалификацию на матчи Фонбет Кубка России.