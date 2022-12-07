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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера уверен, что Мозес и Бальде помогут «Спартаку»

07 Декабря 2022 • 17:42 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил уверенность в том, что нигерийский полузащитник Виктор Мозес и сенегальский форвард Кейта Бальде помогут «красно-белым» во второй части текущего сезона.

Напомним, что из-за травмы, полученной ещё на старте чемпионата, 31-летний Мозес в нынешнем розыгрыше РПЛ провёл всего лишь четыре встречи, отметившись в них двумя забитыми мячами. Бальде же отсутствовал по причине того, что отбывал дисквалификацию за применение допинга. За «Спартак» 27-летний нападающий успел провести одну игру.

«Я не могу судить, какие позиции стоит укрепить «Спартаку» в зимнее трансферное окно. Если говорить о возвращении Виктора Мозеса и Кейта Бальде, то я уверен, что эти футболисты помогут команде, они игроки хорошего уровня», — приводит слова Карреры Metaratings.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Чемпионат России возобновится в марте следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес Массимо Каррера Кейта Бальде
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