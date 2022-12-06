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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кокорин: «Легионеры «Зенита» всегда были на порядок сильнее иностранцев «Спартака»

06 Декабря 2022 • 11:41 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, в настоящий момент выступающий за кипрский «Арис» на правах аренды, сравнил между собой двух лидеров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» и «Спартак».

Напомним, в период с 2016 по 2019 год Кокорин выступал за «Зенит», а в первой половине сезона-2020/2021 российский футболист защищал цвета московского «Спартака».

По мнению 31-летнего форварда, легионеры «Зенита» всегда были сильнее тех иностранцев, которые выступали в составе «красно-белых».

«В «Зените» всегда были на порядок сильнее легионеры, всегда качественные тренеры. Честно, не нахожу минусов в «Зените», — цитирует Кокорина Sport24.

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 10 матчей, забив в них пять голов и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Фиорентина Арис Александр Кокорин
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