Кокорин: «Легионеры «Зенита» всегда были на порядок сильнее иностранцев «Спартака»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, в настоящий момент выступающий за кипрский «Арис» на правах аренды, сравнил между собой двух лидеров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» и «Спартак».

Напомним, в период с 2016 по 2019 год Кокорин выступал за «Зенит», а в первой половине сезона-2020/2021 российский футболист защищал цвета московского «Спартака».

По мнению 31-летнего форварда, легионеры «Зенита» всегда были сильнее тех иностранцев, которые выступали в составе «красно-белых».

«В «Зените» всегда были на порядок сильнее легионеры, всегда качественные тренеры. Честно, не нахожу минусов в «Зените», — цитирует Кокорина Sport24.

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 10 матчей, забив в них пять голов и отдав две результативные передачи.