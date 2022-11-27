​Участников драки в матче «Зенит» - «Спартак» могут дисквалифицировать на срок от 6 до 24 месяцев

Кубковый матч между «Зенитом» и «Спартаком» подарил зрителям драку. По итогам инцидента шесть футболистов команд получили красные карточки. Этими игроками стали Александр Селихов, Александр Соболев, Шамар Николсон, Родригао, Малком и Вильмар Барриос.

Журналисты Metaratings обратились к дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза и выяснили, что некоторые участники драки могут быть привлечены к ответственности по пункту об оказании физического воздействия на футболистов или судей. Этот пункт предусматривает дисквалификацию на срок от 6 до 24 месяцев.

При этом отмечается, что Контрольно-дисциплинарный комитет может применить другой пункт – об агрессивном поведении. Тогда наказание для игроков будет куда менее строгим.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» по пенальти.