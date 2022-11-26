Терёхин высказался о легионерах «Зенита»

Обладатель серебряных медалей чемпионата России в составе московского «Локомотива» Олег Терёхин высказал своё мнение касательно легионеров петербургского «Зенита».

Бывший футболист предложил представить ситуацию, при которой клуб с берегов Невы резко поменял вектор развития и решил делать ставку только на своих воспитанников и российских футболистов. В таком случае, считает спортсмен, команда из Санкт-Петербурга будет крутиться вокруг пятого места в Российской Премьер-лиге.

«В Питере скажут: «Вы что делаете? Деньги есть, по 30 тысяч болельщиков на матчи ходят, а вы иностранцев не берёте. На кого смотреть? На Чистякова?» - цитирует Терёхина «Матч ТВ».