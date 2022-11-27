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Кубок России

Джикия: «Главное - вышли из группы»

27 Ноября 2022 • 20:29 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Питерский «Зенит» переиграл в матче Фонбет Кубка России московский «Спартак», основное время матча завершилось вничью, а по пенальти подопечные Сергея Семака оказались лучше. События матча прокомментировал Георгий Джикия - защитник московского клуба. Он считает, что «Спартак» концентрировался на выполнении главной задачи.

- По пенальти проиграли, это не совсем хорошо. Самое главное, что выполнили задачу, вышли из группы с первого места. Как сыграли сегодня, как действовала команда, мне понравилось, - заявил игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что московский «Спартак» является действующим обладателем Фонбет Кубка России. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Георгий Джикия
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