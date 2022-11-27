Джикия: «Главное - вышли из группы»

Питерский «Зенит» переиграл в матче Фонбет Кубка России московский «Спартак», основное время матча завершилось вничью, а по пенальти подопечные Сергея Семака оказались лучше. События матча прокомментировал Георгий Джикия - защитник московского клуба. Он считает, что «Спартак» концентрировался на выполнении главной задачи.

- По пенальти проиграли, это не совсем хорошо. Самое главное, что выполнили задачу, вышли из группы с первого места. Как сыграли сегодня, как действовала команда, мне понравилось, - заявил игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что московский «Спартак» является действующим обладателем Фонбет Кубка России.