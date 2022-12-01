​Директор «Зенита» - о Промесе: «Зачинщик-провокатор вышел сухим из воды»

Нападающий «Спартака» Куинси Промес избежал санкций – КДК не нашёл оснований для наказания нидерландца, хотя ЭСК посчитала, что футболист должен был быть удалён с поля в концовке кубкового матча против «Зенита».

После вынесения решения КДК комментарий дал Александр Медведев, который занимает должность генерального директора «Зенита».

«Что касается Промеса, удивляет, что, несмотря на заключение ЭСК, зачинщик-провокатор выходит сухим из воды», - сказал Медведев, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Напомним, что в конце матча «Зенит» - «Спартак» имела место быть массовая драка между футболистами.