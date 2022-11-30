Тарасов считает, что драка в матче «Зенит» — «Спартак» подняла интерес к российскому футболу

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался о массовой драке, произошедшей в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

По мнению Тарасова, эта потасовка подняла зрительский интерес к российскому футболу. Однако эксперт отметил, что такого не должно происходить даже в Медиалиге.

«Можно ли увидеть что-то подобное в финале Медиалиги? Здесь возможно всё. Но я уверен, что до такого доходить всё равно не должно», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» одержал победу в этой встрече (0:0, 4:2 — пен). Несмотря на успех, петербуржцы не смогли подняться выше третьей строчки группы B, которую выиграл «Спартак», набравший в шести матчах 13 очков.