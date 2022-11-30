Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Argentina Аргентина 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Кубок России

Тарасов считает, что драка в матче «Зенит» — «Спартак» подняла интерес к российскому футболу

30 Ноября 2022 • 13:39 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался о массовой драке, произошедшей в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

По мнению Тарасова, эта потасовка подняла зрительский интерес к российскому футболу. Однако эксперт отметил, что такого не должно происходить даже в Медиалиге.

«Можно ли увидеть что-то подобное в финале Медиалиги? Здесь возможно всё. Но я уверен, что до такого доходить всё равно не должно», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» одержал победу в этой встрече (0:0, 4:2 — пен). Несмотря на успех, петербуржцы не смогли подняться выше третьей строчки группы B, которую выиграл «Спартак», набравший в шести матчах 13 очков.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Тарасов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Ноября
14:06 · Кубок России
Орлов: «Соболев не понимает, что говорит»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «ЦСКА необходим форвард» 1
13:39 · Кубок России
Тарасов считает, что драка в матче «Зенит» — «Спартак» подняла интерес к российскому футболу
13:27 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Мухина всё прекрасно в ЦСКА»
13:14 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали о желании выкупить Оганесяна
12:28 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» и «Краснодар» включились в борьбу за Джоакима
12:10 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир — о «Динамо»: «Команда должна конкурировать с «Зенитом» 1
11:39 · Россия. Премьер-лига
Люк Уилкшир: «До сих пор люблю борщ и оливье»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист рассказал, почему у Карреры не складывается тренерская карьера после ухода из «Спартака» 2
11:07 · Кубок России
Кински: «Наша драка с ЦСКА была более суровой, чем в матче «Зенит» — «Спартак»
10:22 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о будущем Дзюбы
09:56 · Россия. Премьер-лига
Николич уверен, что в будущем Ротенберг станет спортивным директором «Локомотива»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Василенко провёл встречу с представителями «Пари НН»
09:25 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» намерен вернуть Сильянова зимой
29 Ноября
23:41 · Кубок России
Нигматуллин дал совет Соболеву после драки в матче с «Зенитом» 1
Все новости