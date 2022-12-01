Агент Малкома считает несправедливой дисквалификацию игрока на шесть матчей

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома Филипе, высказался о дисквалификации игрока. Ранее стало известно, что бразилец и еще несколько участников драки в матче со «Спартаком» не смогут принять участие в ближайших шести матчах Фонбет Кубка России.

«Очень несправедливое решение! Я не видел на записи, чтобы он что-то сделал», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Встреча в рамках заключительно тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась победой «сине-бело-голубых» в серии послематчевых пенальти 0:0, 4:2 по пен.

Стоит отметить, что дисквалифицированные футболисты смогут принять участие в суперфинале турнира, если команды до него доберутся.