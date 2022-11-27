​Ассистента Абаскаля удалили в матче с «Зенитом»

Пока на чемпионате мира играют Бельгия и Марокко, матч Фонбет Кубка России проводят «Зенит» и «Спартак». На исходе часа игрового времени при нулевом счёте на табло арбитр Владимир Москалёв достал из кармана красную карточку. За разговоры из тренерской зоны был удалён Владимир Слишкович – ассистент рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Зенит» - «Спартак» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что перед заключительным туром групповой стадии Фонбет Кубка России «Спартак» имел в своём активе 12 очков, а «Зенит» - 9.