Сулейманов — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «Понравился удар Николсона, очень качественно»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался о драке между игроками «Зенита» и «Спартака» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, который завершился победой «сине-бело-голубых» в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2 — пен).

По мнению Сулейманова, таких инцидентов в футболе происходить не должно. Однако футболист признался, что несколько раз пересматривал видео драки вместе со своими друзьями и братьями.

«Мы болели за Николсона (смеётся). Он хорошо выступал в этом бою. Понравился его удар. Очень было качественно, молодец», — цитирует Сулейманова Metaratings.

Напомним, что за драку на шесть последующих матчей Фонбет Кубка России были дисквалифицированы спартаковцы: Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов. А также игроки «Зенита»: Малком Филипе, Вильмар Барриос и Родригао.