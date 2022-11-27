Зиньковский назвал зачинщика потасовки

Питерский «Зенит» переиграл в матче Фонбет Кубка России московский «Спартак», основное время матча завершилось вничью, а по пенальти подопечные Сергея Семака оказались лучше. Примечательным событием игры стала потасовка игроков «Зенита» и «Спартака». Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, кто, по его мнению, является зачинщиком неприятного инцидента.

- Барриос. Потом я видел Родригао начал прыгать со спины на Шамара. А дальше уже никто ничего не понимал, - цитирует слова Зиньковского издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что московский «Спартак» является действующим обладателем Фонбет Кубка России.