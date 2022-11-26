Каррера назвал фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, кого он считает фаворитом в предстоящем матче между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Это сложная игра, обе команды имеют равные шансы на победу. Мой фаворит, очевидно, «Спартак», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

«Зенит» примет на своем поле «Спартак» в рамках матча шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России, игра пройдет завтра, 27 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Красно-белые» возглавляют квартет B, набрав 12 очков. На втором месте идет «Зенит» (9), далее «Ростов» (9) и «Факел» (0).