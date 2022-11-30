​ЭСК согласилась с «Зенитом» - Промеса нужно было удалить

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза отреагировала на просьбу «Зенита» по рассмотрению четырёх эпизодов по итогам драки в конце кубкового матча со «Спартаком».

Как сообщает sport24, ЭСК РФС отказала «Зениту» в претензиях по удалениям Вильмара Барриоса и Малкома, а также по неудалению Наиля Умярова. А вот претензия по неудалению Куинси Промеса была удовлетворена.

Таким образом, в ЭСК РФС посчитали, что Куинси Промес заслуживал красной карточки за свои действия.

Теперь инцидент будет рассматривать Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.