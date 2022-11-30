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Кубок России

​ЭСК согласилась с «Зенитом» - Промеса нужно было удалить

30 Ноября 2022 • 19:10 Комментировать (11)
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза отреагировала на просьбу «Зенита» по рассмотрению четырёх эпизодов по итогам драки в конце кубкового матча со «Спартаком».

Как сообщает sport24, ЭСК РФС отказала «Зениту» в претензиях по удалениям Вильмара Барриоса и Малкома, а также по неудалению Наиля Умярова. А вот претензия по неудалению Куинси Промеса была удовлетворена.

Таким образом, в ЭСК РФС посчитали, что Куинси Промес заслуживал красной карточки за свои действия.

Теперь инцидент будет рассматривать Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Куинси Промес ЭСК РФС
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
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wild cat
30 Ноября 2022 в 20:13
ай.. промяса на шконку..вирнея пат шконку...))
k-007
30 Ноября 2022 в 19:45
А если ты игрок зенита то можешь небояь дисквалификации пинать соперника? Почему родригао отскочил???
wertygaz
30 Ноября 2022 в 20:10
Почему ЭСК не постановил что Родригао надо ногу отпилить, что бы не махал после матча…
wild cat
30 Ноября 2022 в 20:15
эээ какой ты краважаднай..)) да патаму шта ни буть энтава правакатара промяса..небыла бы радригао..))
wertygaz
30 Ноября 2022 в 19:13
Но в Зените тоже не 3 человека дрались. Почему их не удалили тогда???
superzina
30 Ноября 2022 в 19:46
"вспышка толкотни " ( которую спровоцировал Промес ,что-то сказав Барриосу )
переросла в драку именно с удара Промеса рукой в лицо Барриоса .
И то и другое отлично видно на повторе ВАР .
Смотреть с 6 : 44 на Спортбокс "Соболев войдет в состав делегации «Спартака» на заседание КДК по итогу матча с «Зенитом» "
wertygaz
30 Ноября 2022 в 19:52
Вспышку спровоцировал Родригао, если бы он не подбежал с не начал махать ногами, те потолкались и разошлись бы… оценивай справедливо… а до этого все замутил Москалев не реагируя на череду нарушений…
superzina
30 Ноября 2022 в 20:10
Не надо ля-ля .
Посмотри повтор ВАР .
6 :42 . Все еще спокойно .
6 :44 . Темнокожий спартаковец толкает Барриоса . Но пока все спокойно .
6 : 48 Промес подходит к этим двоим и специально толкает Барриоса .Но и теперь Барриос уходит ,
а Промес продолжает двигаться к нему ,уходящему .
6 : 53 Промес что-то кричит Барриосу ,который на него даже не смотрит . Промес явно оскорбляет .
Они начинают бодаться .
6 : 57 . Промес "распускает руки " Он первым бьет Барриоса .
Вот он момент Начала Драки . Родригао и близко нет к точке конфликта .
И начал драку Промес .
wild cat
30 Ноября 2022 в 20:18
ужэ пракуратура занимаица энтим угаловникам..скрываюшымся ат правасудия..)) ужэ афармляют дакумент на икстрадицыю...))
superzina
30 Ноября 2022 в 20:31
В Спартаке любят наркоторговцев .
Экс-игрока «Спартака» задержали со 115 килограммами кокаина. Как банда Петковича провозила наркотики в Европу .
Сегодня, 11:45 СЭ .
wild cat
30 Ноября 2022 в 20:37
да читал уже..)) па крупнаму работали быфшыя мисныя..)) на балшой свинарник наверна таскали дурь..))
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