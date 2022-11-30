​ЭСК согласилась с «Зенитом» - Промеса нужно было удалить

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза отреагировала на просьбу «Зенита» по рассмотрению четырёх эпизодов по итогам драки в конце кубкового матча со «Спартаком».
Как сообщает sport24, ЭСК РФС отказала «Зениту» в претензиях по удалениям Вильмара Барриоса и Малкома, а также по неудалению Наиля Умярова. А вот претензия по неудалению Куинси Промеса была удовлетворена.
Таким образом, в ЭСК РФС посчитали, что Куинси Промес заслуживал красной карточки за свои действия.
Теперь инцидент будет рассматривать Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.
переросла в драку именно с удара Промеса рукой в лицо Барриоса .
И то и другое отлично видно на повторе ВАР .
Смотреть с 6 : 44 на Спортбокс "Соболев войдет в состав делегации «Спартака» на заседание КДК по итогу матча с «Зенитом» "
Посмотри повтор ВАР .
6 :42 . Все еще спокойно .
6 :44 . Темнокожий спартаковец толкает Барриоса . Но пока все спокойно .
6 : 48 Промес подходит к этим двоим и специально толкает Барриоса .Но и теперь Барриос уходит ,
а Промес продолжает двигаться к нему ,уходящему .
6 : 53 Промес что-то кричит Барриосу ,который на него даже не смотрит . Промес явно оскорбляет .
Они начинают бодаться .
6 : 57 . Промес "распускает руки " Он первым бьет Барриоса .
Вот он момент Начала Драки . Родригао и близко нет к точке конфликта .
И начал драку Промес .
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