Карпукас: «Не думаю, что «Зенит» договаривается с судьями»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас поделился мнением о гегемонии «Зенита» в РПЛ. Напомним, петербуржский клуб выиграл четыре последних розыгрыша чемпионата России кряду.

20-летний футболист признался, что не верит в админресурс «Зенита», но отметил значимость качественного состава и атмосферы в раздевалке.

«Не думаю, что они договариваются с судьями или им помогают в составлении календаря», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

После 17 туров текущего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. «Локомотив» же 13 баллами в своём активе занимает 14-ю строчку.