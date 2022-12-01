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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпукас: «Не думаю, что «Зенит» договаривается с судьями»

01 Декабря 2022 • 09:14 Комментировать (2)
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас поделился мнением о гегемонии «Зенита» в РПЛ. Напомним, петербуржский клуб выиграл четыре последних розыгрыша чемпионата России кряду.

20-летний футболист признался, что не верит в админресурс «Зенита», но отметил значимость качественного состава и атмосферы в раздевалке.  

«Не думаю, что они договариваются с судьями или им помогают в составлении календаря», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

После 17 туров текущего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. «Локомотив» же 13 баллами в своём активе занимает 14-ю строчку.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Карпукас
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Комментарии (2)
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Тэдэ
01 Декабря 2022 в 10:06
Артёмка, ты товарищам по команде это в раздевалке скажи. Вот уж они над тобой похохочут.
wild cat
01 Декабря 2022 в 09:58
да ты чё артемка такой ниверущий..)) спраси у хрюндилей..ане тибе фсё раскажут..))
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