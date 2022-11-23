Кавазашвили: Теперь «Спартаку» нельзя проигрывать в матче с «Зенитом»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался после поражения «красно-белых» в матче пятого тура Фонбет Кубка России от «Крыльев Советов». Встреча завершилась со счетом 1:2.

«Не ожидал такого от команды. Я очень разочарован сегодня. Поверьте мне, «Спартак» боролся на победу. Недонастроя точно не было. Команда взяла и подставила себя», — заявил Кавазашвили «Чемпионату».

Эксперт отметил, что теперь «Спартаку» нельзя проигрывать «Зениту», а ведь нужно было просто набрать очки с «Крыльями». Экс-вратарь надеется, что «красно-белые» в матче с «Зенитом» смогут показать, что такое настоящий «Спартак».

Встреча шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России между «сине-бело-голубыми» и столичным клубом пройдет 27 ноября в 16:00 по мск.