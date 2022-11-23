Ежов: «Спартак» — гранд российского футбола

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал победу над «Спартаком». Матч пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России завершился со счетом 2:1.

«Как получилось переломить игру за две минуты? Игра шла на встречных курсах. К сожалению, им удалось забить первыми, но, к счастью, мы забили дважды и победили», — приводит слова Ежова Metaratings.

Футболист отметил, что на такие матчи не нужно дополнительно настраиваться, ведь «Спартак» — это гранд российского футбола.

В текущем сезоне 25-летний игрок принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.