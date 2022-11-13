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Кубок России

Витюгов: Игра со «Спартаком» будет очень важной для «Крыльев Советов»

13 Ноября 2022 • 15:58 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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23.11 18:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов ответил на вопрос о предстоящих матчах  Фонбет Кубка России.

«Задачи на игры Кубка? Мы пока ничего конкретно не обсуждали. Идем от игры к игре. У нас есть все возможность занять и вторую, и даже первую строчку, если я не ошибаюсь», — приводит слова Витюгова Rusfootball. Футболист отметил, что встреча со «Спартаком» будет очень важной, на которую нужно будет хорошо настроиться.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Фонбет Кубка России группы B, набрав шесть очков за четыре тура. В предстоящем матче самарцы примут «Спартак», встреча пройдет 23 ноября в 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Максим Витюгов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
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