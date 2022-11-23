Гаврилов: «Надеюсь, что «Спартак» выиграет у «Крыльев Советов»

Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался в преддверии матча «красно-белых» против «Крыльев Советов».

«Надеюсь, что «Спартак» выиграет у «Крыльев Советов». Сможет ли «Спартак» выиграть все матчи в группе? В жизни нет ничего невозможного», — цитирует слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Встреча в рамках пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится сегодня, 23 ноября, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией матча вы можете следить на нашем портале LiveResult.

