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Кубок России

​Зобнин – капитан: «Спартак» назвал состав на кубковый матч

23 Ноября 2022 • 17:04 Комментировать (1)
Крылья Советов
0:0
Спартак Москва
1 3.65 X 3.50 2 2.05
1-й тайм

В среду «Спартак» проведёт гостевой матч против «Крыльев Советов» в рамках пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Рассказов, Маслов, Чернов, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Зиньковский, Промес, Николсон.

Отметим, что с капитанской повязкой на поле выйдет полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

Матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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Cruyff
23 Ноября 2022 в 18:31
чтобы выбить Зенит Спартаку надо отдать матч Крыльям, а потом не проиграть крупно в Питере что вполне реально даже поражение 0-3 устроит
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