​Зобнин – капитан: «Спартак» назвал состав на кубковый матч

В среду «Спартак» проведёт гостевой матч против «Крыльев Советов» в рамках пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Рассказов, Маслов, Чернов, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Зиньковский, Промес, Николсон.

Отметим, что с капитанской повязкой на поле выйдет полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

Матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.