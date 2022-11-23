Червиченко: «Спартак» как всегда — начинают за здравие, а заканчивают за упокой»

Бывший руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении «красно-белых» в рамках Фонбет Кубка России.

«Одна великая сборная тоже вела 1:0 недавно, у них тоже отменяли голы. Преимущество в один мяч ни о чём вообще не говорит. Меня поражение «Спартака» не удивило совсем. «Спартак» как всегда — начинают за здравие, а заканчивают за упокой», — заявил экс-президент московской команды в интервью «Чемпионату».

По мнению эксперта, подопечные Гильермо Абаскаля вновь излишне возвысили себя, за что были наказаны, а также отметил, что «Зенит» попытается сделать максимум, чтобы закончить год на хорошей ноте.

Напомним, что «Спартак» находится на первой строчке в турнирной таблице своей группы Кубка, опережая «Крылья Советов» и «Зенит» на три очка. В последнем туре состоится «дерби двух столиц» в Санкт-Петербурге. Встреча на «Газпром Арене» назначена на воскресенье, 27 ноября.