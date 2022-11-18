Два игрока московского «Спартака» могут принять участие в матче звёзд Фонбет Кубка России, который может состояться в декабре этого года.

По сведениям Metaratings, одним из возможных участников встречи станет нападающий «красно-белых» Павел Мелёшин, но окончательного решения по футболистам в столичном клубе пока нет.

В текущем розыгрыше Фонбет Кубка России молодой форвард «Спартака» отметился двумя забитыми мячами в трех матчах. Помимо этого, 18-летний Мелёшин принял участие в шести играх Российской премьер-лиги, в которых забил один гол.

Ранее о возможном проведении выставочного матча сообщил спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов.