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Кубок России

Первое поражение «Спартака» в группе Кубка России: кто из «красно-белых» провалил матч в Самаре

23 Ноября 2022 • 22:02 Комментировать
Крылья Советов
2:1
Спартак Москва
окончен

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Спасибо Гильермо Абаскалю, что не стал «забивать» на групповой этап Кубка России, в котором у «Спартака» было четыре победы из четырёх. Тренер «красно-белых» выпустил вполне боеспособный состав, даже задействовал сборников, чтобы как-то отвлечь внимание российского болельщика во время ЧМ-2022, но даже это не помогло в Самаре. «Крылья Советов» за две минуты устроили переворот, забрав себе волевую победу. Кто же потерял концентрацию, из-за кого «Спартак» уступил? Давайте разбираться по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 49:51, удары по воротам – 14:9, в створ – 6:4, угловые – 5:7. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Крылья Советов2:1Спартак Москва
  57'Чернов Никита (0:1)
(1:1) Коваленко Александр73'  
(2:1) Пиняев Сергей74'  
Ломаев ИванБейл Гленн  84'Евгеньев РоманСолдатенков АлександрКостанца Фернандо  90'Ежов РоманЯкуба Денис 8' (Бабкин Сергей ( 8') Коваленко Александр 88' (Рахманович Амер ( 88') Пиняев Сергей  81' 82' (Горшков Юрий ( 82') Цыпченко Дмитрий 82' (Шитов Владислав ( 82') Глушенков Максим 82' (Гапонов Илья ( 82')
Запасные: Соколов АртёмФролов Евгений ВадимовичИванисеня ДмитрийЛиповой ДанилОвсянников БогданЗотов Георгий
Максименко АртёмРассказов Николай 66' (Джикия Георгий ( 66') Маслов ПавелЧернов Никита 66' (Литвинов Руслан ( 66') Денисов ДаниилКлассен ЛеонЗобнин РоманПруцев ДанилЗиньковский Антон 46' (Соболев Александр ( 46') Промес КуинсиНиколсон Шамар 89' (Мелёшин Павел ( 89')
Запасные: Зорин ДаниилСелихов АлександрРыбус МацейШитов ВладиславШитов АртёмМевля Миха
23 ноября. Стадион "Самара Арена" (Самара).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 4,5. Целых четыре сейва есть по статистике у Максименко, но ни один из них не случился после сложного удара. Александр забирал лёгкие мячи, все моменты самарцы загубили сами, либо реализовали. Да и пас на Литвинова, находящегося под давлением, вряд ли можно назвать удачным.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 4,5. В центре обороны оказался Николай, став правым крайним в тройке защитников, и сыграл слабо. Со смещениями Пиняева справлялся через раз, дважды упускал Максима Глушенкова после фланговых подач. Вообще чувствовал себя неуверенно.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 4,5. Бардак в центре обороны на совести и Павла Маслова к тому же, так его ещё и Бэйл всё время переигрывал, когда оставался один в один с защитником «Спартака». Два опаснейших прострела прошло из-под Маслова.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 7,0. Только один защитник «Спартака» заслужил положительную оценку, проведя очень бодрый матч. Забил гол и однажды спас от гола, опередив Костанцу перед пустыми воротами. Да и ушёл с поля до самарского голевого переворота.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,5. Двоякий матч провёл и Денисов. Вроде бы правый фланг «Спартака» был наиболее активным, дважды Даниил сам угрожал воротам, выполнил три обостряющие передачи, но и сам частенько устраивал панику на фланге, проигрывая борьбу Бэйлу.

ЛЕОН КЛАССЕН – 4,5. Пока все матчи, что Классен появляется на поле, показывают, почему Абаскаль до сих пор предпочитает не самого надёжного Хлусевича. Леон сегодня вновь сыграл блекло, в атаках команды задействован не был, часто пропускал смещения Глушенкова.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,0. Исправно работает в центральной зоне Данил Пруцев, опять пробежавший больше всех. В одиночку он покрыл всю центральную зону, дважды сыграл в отборе, трижды – на перехвате, но вот пользы в дальнейшем развитии атак не принёс.

РОМАН ЗОБНИН – 5,0. А Зобнин ещё и два момента загубил. Роман стал явно меньше отрабатывать в обороне, играть ближе к левому флангу атаки, что дало простор тому же Коваленко, на которого просто не хватило игрока в моменте с голом. Не добежал Зобнин.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 6,5. На лайте играл Промес, много в борьбу не вступал, старался действовать на «чистых» мячах. Класс помогал в нужный момент – в активе две удачные обводки, три обостряющие передачи и по сути голевой навес от угла поля. Но видно, что на максимум Куинси не выложился.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – 5,0. Вроде и старается Шамар, но что-то не получается. Не цепляет он мячи на уровне Соболева, много проигрывает вверху и теряет времени при обработке. Сегодня только одна интересная скидка на счету Николсона, особого давления от него Евгеньев и Солдатенков не чувствовали.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,5. Очень бодро вышел, на контрасте с Николсоном смотрелся явно лучше. Откликнулся на кросс Денисова и мог отличиться уже через три минуты после выхода, затем сделал голевую скидку на Чернова. Но на концовку не хватило свежести после матчей за сборную России и перелётов.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,0. Подарил победу «Крыльям» своим долгим приёмом мяча в штрафной площади. Литвинов может записать себя в соавторы решающего гола Пиняева.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – б/о.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о.

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