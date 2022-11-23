Осинькин прокомментировал победу над «Спартаком»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о победе самарцев над «Спартаком» в домашнем матче Фонбет Кубка России.

«За год это четвёртая игра со «Спартаком». Мы не брали очков. Сегодня победили с волевой победой. Мы смотрелись хорошо, уверенно, создавали моменты. Я доволен, что мы продолжаем бороться не только за третье место», – приводит слова специалиста издание «Чемпионат». Осинькин отметил, что эта победа важна для уверенности коллектива, который остаётся в борьбе в столь сложном квартете.

Напомним, что «Крылья Советов» одержали домашнюю победу со счётом 2:1, поднявшись на вторую строчку в своей группе Кубка.