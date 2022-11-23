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Кубок России

Абаскаль: «Это был тест на зрелость, который мы не прошли»

23 Ноября 2022 • 21:03 Комментировать
Крылья Советов
2:1
Спартак Москва
окончен

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды от самарских «Крыльев Советов» в матче пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«По этому матчу всё просто – это был тест на зрелость, который мы не прошли. Преимущество надо было использовать совершенно иначе», - приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Испанский специалист не считает ошибку, совершённую игроками при первом пропущенном голе, вынужденной – защитник «красно-белых» Павел Маслов находился вне поля в то время, когда остальные игроки прессинговали голкипера «Крыльев Советов».

Наставник москвичей признался, что это поражение станет большим уроком на будущее, а также отметил, что цель клуба выйти из группы с первого места после этой игры не была выполнена, хотя все возможности для этого имелись.

Следующий кубковый матч «Спартак» проведёт на выезде - команде в Санкт-Петербурге предстоит сразиться с местным «Зенитом». Начало поединка - 27 ноября в 16:00.

Две команды разделяют три очка, при этом «красно-белые» располагаются на первом месте в группе, «Зенит» - на третьем.

Игра «красно-белых» с «сине-бело-голубыми» наравне с параллельным матчем между «Крыльями Советов» и «Факелом» станет определяющей в вопросе итогового распределения мест в группе. После пяти туров «Спартак» имеет в своём активе 12 баллов, самарский и петербургский коллективы - по девять очков, воронежцы пока не смогли набрать ни одного пункта.

В чемпионате страны ситуация несколько иная - московский клуб отстаёт от команды с берегов Невы на шесть очков, «Зенит» является лидером турнира.

По ходу нынешнего сезона команды встречались уже трижды - в Суперкубке и РПЛ победу праздновали петербуржцы, в Кубке верх взяли москвичи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Кубок России Гильермо Абаскаль
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