Корниленко: «Крылья Советов» заслуженно обыграли «Спартак»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу над «Спартаком». Матч пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России завершился со счетом 2:1.

«Не считаю, что это знаковая победа. Нам нужно было набрать три очка при своих болельщиках. Команда показала хорошую игру и результат. Считаю, мы выиграли заслуженно», — приводит слова Корниленко «Спорт-Экспресс».

В заключительном туре Фонбет Кубка России «Крылья Советов» сыграют с «Факелом», матч пройдет 27 ноября в 16:00 по московскому времени.

После пяти туров «Спартак» возглавляет группу B, набрав 12 очков, «Крылья» (9 очков) идут на втором месте, «Зенит» (9) — третий, «Факел» (0) — четвертый.