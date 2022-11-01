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Кубок России

Кавазашвили сравнил Ваноли и Абаскаля

01 Ноября 2022 • 23:47 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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23.11 18:00

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал своё мнение о бывшем главном тренере «красно-белых» Паоло Ваноли и о нынешнем наставнике клуба Гильермо Абаскале.

«Я думаю, сегодня у Абаскаля намного больше шансов остаться в «Спартаке», чем было у Ваноли. Результат, который сейчас показывает команда, даёт Абаскалю шанс выглядеть предпочтительней», - цитирует спортсмена Sport24.

Специалист считает, что итальянский тренер «Спартака» сумел добиться успеха в виде победы в Кубке России только лишь из-за определённой доли везения. Тем не менее, Кавазашвили поблагодарил Ваноли за принесённый трофей.

Под руководством Гильермо Абаскаля столичный коллектив после четырёх проведённых матчей сумел возглавить свою группу Фонбет Кубка России, в которой выступают воронежский «Факел», самарские «Крылья Советов» и петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Паоло Ваноли Гильермо Абаскаль
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