Кавазашвили сравнил Ваноли и Абаскаля

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал своё мнение о бывшем главном тренере «красно-белых» Паоло Ваноли и о нынешнем наставнике клуба Гильермо Абаскале.

«Я думаю, сегодня у Абаскаля намного больше шансов остаться в «Спартаке», чем было у Ваноли. Результат, который сейчас показывает команда, даёт Абаскалю шанс выглядеть предпочтительней», - цитирует спортсмена Sport24.

Специалист считает, что итальянский тренер «Спартака» сумел добиться успеха в виде победы в Кубке России только лишь из-за определённой доли везения. Тем не менее, Кавазашвили поблагодарил Ваноли за принесённый трофей.

Под руководством Гильермо Абаскаля столичный коллектив после четырёх проведённых матчей сумел возглавить свою группу Фонбет Кубка России, в которой выступают воронежский «Факел», самарские «Крылья Советов» и петербургский «Зенит».