Абаскаль – о погоде в Самаре: «Вообще не видел, что происходило на другой половине поля»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал погодные условия в Самаре во время матча между «красно-белыми» и «Крыльями Советов» (1:2).

«Погодные условия? Мне было сложно, вообще не видел, что происходило на другой половине поля», - цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Испанский специалист добавил, что в скором времени ему предстоит операция на зрение, после которой он будет лучше видеть. Однако если подходить к этому вопросу со всей серьёзностью, то нужно сказать – все участники матча находились в равных условиях, считает наставник москвичей. У «Спартака» был определённый план на игру, согласно которому «красно-белым» в той ситуации, в которой они оказались по ходу поединка, необходимо было лучше держать игру под контролем, сказал Абаскаль.