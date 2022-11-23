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Кубок России

Абаскаль – о погоде в Самаре: «Вообще не видел, что происходило на другой половине поля»

23 Ноября 2022 • 21:13 Комментировать
Крылья Советов
2:1
Спартак Москва
окончен

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал погодные условия в Самаре во время матча между «красно-белыми» и «Крыльями Советов» (1:2).

«Погодные условия? Мне было сложно, вообще не видел, что происходило на другой половине поля», - цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Испанский специалист добавил, что в скором времени ему предстоит операция на зрение, после которой он будет лучше видеть. Однако если подходить к этому вопросу со всей серьёзностью, то нужно сказать – все участники матча находились в равных условиях, считает наставник москвичей. У «Спартака» был определённый план на игру, согласно которому «красно-белым» в той ситуации, в которой они оказались по ходу поединка, необходимо было лучше держать игру под контролем, сказал Абаскаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Кубок России Гильермо Абаскаль
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