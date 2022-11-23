Пиняев: Главное, что удалось победить «Спартак»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался после победы над «Спартаком». Матч пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России завершился со счетом 2:1.

«Мы не выключились. Пропустили гол, но смогли победить. Главное, что нам это удалось», — передает слова Пиняева «Спорт-Экспресс».

В заключительном туре Фонбет Кубка России самарский клуб сыграет с «Факелом», встреча состоится 27 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по московскому времени.

После пяти туров «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице группы B, имея в своем активе девять очков.