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Кубок России

Самарский переворот за две минуты: «Спартак» впервые проиграл на групповом этапе Кубка России

23 Ноября 2022 • 19:58 Комментировать (1)
Крылья Советов
2:1
Спартак Москва
окончен

«Крылья Советов» принимали «Спартак» в матче Кубка России по футболу.

Протокол игры  
Крылья Советов2:1Спартак Москва
  57'Чернов Никита (0:1)
(1:1) Коваленко Александр73'  
(2:1) Пиняев Сергей74'  
Ломаев ИванБейл Гленн  84'Евгеньев РоманСолдатенков АлександрКостанца Фернандо  90'Ежов РоманЯкуба Денис 8' (Бабкин Сергей ( 8') Коваленко Александр 88' (Рахманович Амер ( 88') Пиняев Сергей  81' 82' (Горшков Юрий ( 82') Цыпченко Дмитрий 82' (Шитов Владислав ( 82') Глушенков Максим 82' (Гапонов Илья ( 82')
Запасные: Соколов АртёмФролов Евгений ВадимовичИванисеня ДмитрийЛиповой ДанилОвсянников БогданЗотов Георгий
Максименко АртёмРассказов Николай 66' (Джикия Георгий ( 66') Маслов ПавелЧернов Никита 66' (Литвинов Руслан ( 66') Денисов ДаниилКлассен ЛеонЗобнин РоманПруцев ДанилЗиньковский Антон 46' (Соболев Александр ( 46') Промес КуинсиНиколсон Шамар 89' (Мелёшин Павел ( 89')
Запасные: Зорин ДаниилСелихов АлександрРыбус МацейШитов ВладиславШитов АртёмМевля Миха
23 ноября. Стадион "Самара Арена" (Самара).

 

В матче Кубка России Гильермо Абаскаль ожидаемо предоставил отдых Соболеву и Джикии, серьёзно задействованным в последнем матче сборной России против Узбекистана. Также на скамейке запасных обнаружили себя Селихов и Литвинов, а вот Антон Зиньковский и Даниил Денисов вышли в старте. С первых минут появился и Куинси Промес, которому в атаке помогал Шамар Николсон.

Правда, стартовые составы претерпели изменение уже через 10 минут после старта матча. Плотный туман, скользкий газон – довольно травмоопасные условия, который дали о себе знать очень быстро: Денис Якуба потянул ногу и вынужден был уступить своё место Сергею Бабкину. Было ещё несколько столкновений, микроповреждений, остановок, а вот комбинационная игра никак налаживаться не хотела.

Первый опасный момент уже в середине первого тайма создал «Спартак»: Роман Зобнин на углу вратарской площади откликнулся на заброс из глубины, пробил в касание и попал в грудь выскочившему наперерез Ивану Ломаеву. На это «Крылья» ответили только перед перерывом, причём усилиями игрока «Спартака». Максим Глушенков ловко ушёл от опеки и замкнул кросс Бэйла, пробив метров с семи. Вот только взял он чуть выше ворот.

Неспешный темп матча команды подкрепляли дальними ударами. У хозяев неплохо приложился Бабкин, у гостей – Пруцев. Но в обоих случаях мяч летел выше ворот, а до реальных голевых ситуаций команды добирались редко. Помог свежий Соболев, появившийся на поле после перерыва. Александр откликнулся на кросс Денисова, вторым касанием пробил под ближнюю штангу, однако и тут выручил Иван Ломаев.

А гол пришёл со стандарта. Промес навесил, тот же Соболев продлил полёт мяча, а Никита Чернов вогнал его в сетку метров с шести – 0:1. Праздновать не стал, отдал дань уважения бывшей команде. Через 10 минут Никита совершил ещё одно полезное действие, помешав Костанце уже у своих ворот. Мог Фернандо вносить мяч в пустой створ, но проиграл борьбу на отскоке именно Никите Чернову.

«Спартак» атаковал острее: Денисов пытался закинуть за шиворот Ломаеву – голкипер спас, на добивании сработал Промес – и тут удар на себя принял Иван. Вдохновившись подвигами голкипера стрельнули самарские сборники – Коваленко и Пиняев. За две минуты отличились оба. Счёт сравнял Коваленко, на точке пенальти замкнувший прострел Бэйла, а Сергей подкараулил ошибку Литвинова, отобрал у него мяч и переиграл Максименко – 2:1. Самарский переворот за две минуты!

Первое поражение (и вообще – первая потеря очков) в этом розыгрыше Кубка России потерпел московский «Спартак» и немного поджёг интригу в группе. Пока «Зенит» отправляется в путь регионов, где нужно сыграть больше матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов
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Комментарии (1)
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только не мясо
23 Ноября 2022 в 20:05
Мелочь конечно, на фоне Чемпионата Мира, но всё-равно приятно... )
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