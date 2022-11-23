Самарский переворот за две минуты: «Спартак» впервые проиграл на групповом этапе Кубка России

«Крылья Советов» принимали «Спартак» в матче Кубка России по футболу.

В матче Кубка России Гильермо Абаскаль ожидаемо предоставил отдых Соболеву и Джикии, серьёзно задействованным в последнем матче сборной России против Узбекистана. Также на скамейке запасных обнаружили себя Селихов и Литвинов, а вот Антон Зиньковский и Даниил Денисов вышли в старте. С первых минут появился и Куинси Промес, которому в атаке помогал Шамар Николсон.

Правда, стартовые составы претерпели изменение уже через 10 минут после старта матча. Плотный туман, скользкий газон – довольно травмоопасные условия, который дали о себе знать очень быстро: Денис Якуба потянул ногу и вынужден был уступить своё место Сергею Бабкину. Было ещё несколько столкновений, микроповреждений, остановок, а вот комбинационная игра никак налаживаться не хотела.

Первый опасный момент уже в середине первого тайма создал «Спартак»: Роман Зобнин на углу вратарской площади откликнулся на заброс из глубины, пробил в касание и попал в грудь выскочившему наперерез Ивану Ломаеву. На это «Крылья» ответили только перед перерывом, причём усилиями игрока «Спартака». Максим Глушенков ловко ушёл от опеки и замкнул кросс Бэйла, пробив метров с семи. Вот только взял он чуть выше ворот.

Неспешный темп матча команды подкрепляли дальними ударами. У хозяев неплохо приложился Бабкин, у гостей – Пруцев. Но в обоих случаях мяч летел выше ворот, а до реальных голевых ситуаций команды добирались редко. Помог свежий Соболев, появившийся на поле после перерыва. Александр откликнулся на кросс Денисова, вторым касанием пробил под ближнюю штангу, однако и тут выручил Иван Ломаев.

А гол пришёл со стандарта. Промес навесил, тот же Соболев продлил полёт мяча, а Никита Чернов вогнал его в сетку метров с шести – 0:1. Праздновать не стал, отдал дань уважения бывшей команде. Через 10 минут Никита совершил ещё одно полезное действие, помешав Костанце уже у своих ворот. Мог Фернандо вносить мяч в пустой створ, но проиграл борьбу на отскоке именно Никите Чернову.

«Спартак» атаковал острее: Денисов пытался закинуть за шиворот Ломаеву – голкипер спас, на добивании сработал Промес – и тут удар на себя принял Иван. Вдохновившись подвигами голкипера стрельнули самарские сборники – Коваленко и Пиняев. За две минуты отличились оба. Счёт сравнял Коваленко, на точке пенальти замкнувший прострел Бэйла, а Сергей подкараулил ошибку Литвинова, отобрал у него мяч и переиграл Максименко – 2:1. Самарский переворот за две минуты!

Первое поражение (и вообще – первая потеря очков) в этом розыгрыше Кубка России потерпел московский «Спартак» и немного поджёг интригу в группе. Пока «Зенит» отправляется в путь регионов, где нужно сыграть больше матчей.