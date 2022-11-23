Мостовой: «Спартак» — фаворит в матче с «Крыльями Советов»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча между «красно-белыми» и «Крыльями Советов».

«Ожиданий от матча никаких, потому что я поглощен чемпионатом мира. Конечно, фаворит «Спартак». Погодные условия сейчас влияют», — цитирует слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт добавил, что «красно-белые» могут спокойно сыграть вничью, ведь команда уже вышла из своей группы.

Матч пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России «Крылья Советов» - «Спартак» состоится сегодня, 23 ноября, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.