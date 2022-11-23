Чиркович считает, что «Крыльям Советов» по силам занять второе место в своей группе Фонбет Кубка России

Полузащитник «Крыльев Советов» Александар Чиркович поделился впечатлениями от выступлений на групповом этапе Фонбет Кубка России, где самарской команде противостоят «Зенит», «Спартак» и «Факел».

После четырёх сыгранных туров «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице квартета B, отставая от второго «Зенита» на три очка. Однако петербуржцы провели на одну игру больше.

21-летний Чиркович признался, что его ничуть не удивляет тот факт, что «Крылья Советов» ведут борьбу за второе место, находясь в одной группе с такими серьёзными соперниками. Футболист также отметил, что на своём домашнем стадионе самарцы играют более расслабленно.

«В Кубке всё возможно. У нас сейчас будут два матча дома. Если выиграем оба, то проходим в следующий этап со второго места. И это было бы здорово!» — цитирует Чирковича Metaratings.

Напомним, свой следующий матч самарцы проведут уже сегодня, 23 ноября, против «Спартака». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.