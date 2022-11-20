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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» рассказали о трансферных планах

20 Ноября 2022 • 12:06 Комментировать
Крылья Советов
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Спартак Москва
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23.11 18:00

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о планах московского клуба на зимнее трансферное окно.

По словам Мележикова, каждый возможный переход должен сначала одобрить главный тренер команды Гильермо Абаскаль, и только после этого можно будет говорить о трансферах.

«Главный тренер является ключевой фигурой в этом вопросе. Но тренер должен обосновать, почему те или иные позиции нуждаются в усилении», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 23 ноября, когда в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России встретятся с «Крыльями Советов». Игра начнётся в 18:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков Гильермо Абаскаль
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