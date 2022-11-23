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Кубок России

Гладилин раскритиковал проведение Фонбет Кубка России в одно время с ЧМ-2022

23 Ноября 2022 • 20:44 Комментировать
Крылья Советов
2:1
Спартак Москва
окончен

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин раскритиковал проведение последних матчей Фонбет Кубка России во время катарского чемпионата мира.

«Я не смотрел матч против «Крыльев Советов», ведь сейчас идёт чемпионат мира. А какой нормальный болельщик будет смотреть эти игры, когда параллельно проходят поединки мундиаля? Организаторы составили такой календарь, что РПЛ уже ушла на паузу, а Кубок попал на проведение ЧМ», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

Гладилин отметил, что проигранный матч «красно-белых» против «Крыльев Советов» не привлёк экс-футболиста, поскольку даже при поражении «Спартак» вероятно продолжит борьбу за трофей.

Напомним, что матчи заключительного тура групповой стадии Фонбет Кубка России проводятся с 16 по 27 ноября, в то время как первый этап катарского мундиаля состоится с 21 ноября по 2 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Валерий Гладилин Фонбет Кубок России
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