Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» рассматривает игрока «Сан-Паулу» Луана в качестве одного из кандидатов на позицию опорного полузащитника.

Действующий контракт 23-летнего бразильца с его нынешним клубом рассчитан до конца 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 3 миллиона евро.

В текущем году Луан провёл за «Сан-Паулу» восемь матчей, отметившись в них одним забитым голом.

После 17 туров нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Напомним, что в данную минуту «красно-белые» встречаются с «Крыльями Советов» в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Идёт начало первого тайма и счёт пока не открыт.