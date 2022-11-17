Игнатов может пропустить оставшиеся матчи «Спартака» в этом году

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов из-за травмы может пропустить оставшиеся в нынешнем году матчи Фонбет Кубка России, сообщает Metaratings.

По информации источника, углубленное медицинское обследование не показало надрыва задней поверхности бедра, однако 22-летний футболист всё равно может пропустить оставшиеся игры «красно-белых» в этом году. Окончательное решение примет тренерский штаб команды.

В нынешнем сезоне Игнатов провёл 15 игр, которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 23 ноября против «Крыльев Советов». Начало — в 18:00 по московскому времени.