Абаскаль объяснил замены «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал замены, сделанные по ходу матча с «Крыльями Советов» (1:2).

«Что касается замен, Чернов почувствовал небольшую боль. Это энергозатратная игра, мы не могли рисковать», - цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Касательно Рассказова испанский специалист сказал, что этот игрок больше использует глубину, у «Спартака» же был план на этот матч, согласно которому «красно-белым» необходимо было гораздо лучше контролировать ход встречи. Помочь команде с этим могли полузащитники Данил Пруцев и Даниил Денисов, считает Абаскаль, и признал свою ошибку в том, что не выпустил их на поле.