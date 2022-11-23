Кечинов: «По игре «Спартак» сильнее «Крыльев Советов»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов».

Кечинов назвал «Спартак» фаворитом этой встречи, а также отметил, что надеется увидеть в исполнении московской команды красивый и раскрепощённый футбол.

«Крылья Советов» могут удивить нас сегодня, но я всё равно склоняюсь к тому, что «Спартак» сильнее по игре, чем самарцы», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что на данный момент «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу квартета B, имея в своём активе 12 набранных очков. Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится сегодня, 23 ноября. Начало — в 18:00 по московскому времени.