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Кубок России

Агент Николсона сообщил, что игрок останется в «Спартаке» до зимней паузы

14 Ноября 2022 • 18:22 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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23.11 18:00

Агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда «Спартака» Шамара Николсона, ответил на вопрос о ближайших планах игрока.

«Шамар останется на матчи Кубка России. Николсон уедет домой к семье, когда будет перерыв в декабре», — цитирует слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего четыре забитых мяча и две результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.

Столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков после 17 туров.

До зимнего перерыва «Спартаку» осталось провести две встречи — с «Крыльями Советов» (23 ноября) и «Зенитом» (27 ноября).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон Ненад Портега
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