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Кубок России

«Спартак» лучше дрался, чем играл: кто из «красно-белых» провалил матч против «Зенита»

27 Ноября 2022 • 18:39 Комментировать (2)
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Вау, сколько эмоций выдали «Спартак» и «Зенит». Правда, к футболу всё происходящее на поле мало имело отношение. Вышли основными составами, завлекли афишей и… откровенно занимались ерундой. «Зенит» атаковал не лучшим образом, «Спартак» оборонялся не без ошибок, в итоге всё укатилось в скучные 0:0. А спорт начался только после финального свистка, когда ходьбу с мячом сменили смешанные единоборства. Тут особо преуспели Николсон, Соболев и Селихов, а вот кто у «Спартака» хоть чем-то выделялся на поле, сейчас будем разбираться.

Статистика матча: владение мячом – 53:47, удары по воротам – 6:4, в створ – 2:2, угловые – 4:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Зенит0:0Спартак Москва
 
Куарезма ИванЧистяков Дмитрий 90' (Бакаев Зелимхан ( 90') Караваев Вячеслав 61' (Мостовой Андрей ( 61') Родригао де Соуза  73'Дуглас СантосБарриос Вильмар  90'Кузяев Далер  74'Малком Филипе 84' (Ерохин Александр ( 84'  88') Вендел ЖералдоКлаудиньо Родригес 84' (Мантуан Густаво ( 84') Сергеев Иван II 46' (Кассьерра Матео ( 46')
Запасные: Сергеев Дмитрий СергеевичОдоевский ДаниилКоролёв ГеоргийАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенКруговой Данил
Максименко Артём (Зорин Даниил ( 90') Денисов ДаниилДжикия Георгий  60'Хлусевич ДаниилКлассен Леон  65' 75' (Рассказов Николай ( 75') Литвинов РусланМаслов ПавелПромес КуинсиПруцев Данил  63' 90' (Зиньковский Антон ( 90') Зобнин Роман  73'Соболев Александр 66' (Николсон Шамар ( 66'  73'  90')
Запасные: Умяров НаильСелихов Александр  90'Мелёшин ПавелШитов ВладиславШитов АртёмМевля МихаЧернов НикитаРыбус Мацей  87' 90'
27 ноября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,0. Удивительно, что «Зенит» весь матч висел на штрафной площади Максименко, вратарь сыграл на ноль, но радостных возгласов не заслужил. Только один толковый сейв у Александра, и тот после удара Малкома из офсайда. А так бросились в глаза ошибки на выходах, ну и запишем в пассив его поражение в серии пенальти.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,5. И опять подобный тезис. Умудрился «Спартак» сыграть на ноль, но тут вопросы скорее к инертным атакам «Зенита». Джикия и за ними часто не поспевал, много фолил, вполне мог доиграться до красной карточки, но в отличие от многих обошёлся только жёлтой.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,0. А вот Литвинова можно похвалить, он очень цепко и неприятно приклеивался к форвардам «Зенита», не давая тем комфортно принимать мяч. Сначала закрыл Сергеева, а затем и Кассьерру. Очень старались те сбросить Литвинова, но Руслан всегда атаковал в нужный момент.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. Похвалим и Даниилу Хлусевича, вдруг оказавшегося в центре защиты. Резко шёл на Кузяева и Вендела, два перехвата совершил, три отбора. Ещё бы пореже выводил мяч из обороны через дриблинг, а то однажды только небольшой фол Кассьерры спас «Спартак» от провала.

МАЦЕЙ РЫБУС – 5,0. После 0:0 не хочется ставить Рыбусу очень плохую оценку, но поляк отыграл слабо. Совсем не замечал его Малком – и навешивал опасно из-под поляка, и бил, открыт был постоянно. Мацей за бразильцем не успевал, ещё и подключения Караваева часто пропускал.

ЛЕОН КЛАССЕН – 6,5. На правом фланге «Спартак» действовал куда увереннее. Классен неплохо отработал отведённые ему 75 минут, однажды создал своим прострелом опаснейший момент для Соболева, но Александр замешкался и не сумел пробить из центра штрафной площади.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,0. Огромный объём работы Пруцев выдал уже по традиции. Моторный полузащитник отлично склеивал оборону и полузащиту, добавляя плотно перед своей штрафной площадью. Вендел спокойно развернуться не мог, не увидев перед собой Пруцева, всего в активе Данила пять отборов.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 6,5. Вдруг оказался в центральной зоне и Денисов, на которого тоже легла в основном оборонительная работа правого полуфланга. Совместно с Классеном и Хлусевичем закрыли Сергеева, Кузяева и Клаудиньо, на счету которого всего один обостряющий пас.

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РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Левый полуфланг был менее надёжен. Зобнин частенько бросал Караваева, совершавшего опасные рейды по бровке, а сам ничего не придумал впереди. Было две интересные «стеночки» с Промесом, но обострить далее Роман не сумел.

КУИНСИ ПРОМЕС – 4,5. Под конец календарного года Промес серьёзно не выкладывается. Сегодня он вообще заметен не был, и это совокупность факторов: Куинси не особо старался, «Зенит» не давал мяч, а когда можно было убежать Промес попадал под великолепного Барриоса, который вчистую переиграл голландца.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,0. Такая низкая оценка скорее за красную карточку, которую Соболев отхватил уже после финального свистка. Подвёл команду, устранившись от будущих матчей Кубка России. Да и сыграл очень слабо – не давал давления на оборону «Зенита», дважды получил шанс пробить из выгодной позиции, но оба раза момент загубил.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

ДАНИИЛ ЗОРИН – б/о.

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Спартак Москва Зенит
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Комментарии (2)
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Ginlik
27 Ноября 2022 в 20:09
Надеюсь в следующей рекламе газпрема на матч тв игроки в красно-белой форме будут стучать по штеблету игрокам в бело-голубой, но это никак не будет связано с противостоянием Зенит - Спартак ахахахха
только не мясо
27 Ноября 2022 в 19:03
спартак лучше шакалил, чем играл, по мелочи и по крупному, не стесняясь, и не гнушаясь... главный провокатор с 1-й минуты игры и до самого конца - абаскаль, поэтому всё и произошло - главный не должен себя так вести... а в общем, как говорили в моём детстве: хлюзда на правду выйдет!)
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