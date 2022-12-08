В «Кайрате» высказались о возможном трансфере Алипа в «Зенит»

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов отреагировал на информацию о том, что «Зенит» выкупил защитника Нуралы Алипа.

Есимов подтвердил, что работа по трансферу 22-летнего футболиста сейчас ведётся, однако отказался раскрывать подробности потенциальной сделки.

«Мы работаем по трансферу. Но на данный момент я не могу комментировать. Очень много фейковой информации. В ближайшее время вы всё узнаете», — приводит слова Есимова Sport24.

В нынешнем сезоне Алип провёл в составе «сине-бело-голубых» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цвета петербуржцев футболист защищает с февраля текущего года.