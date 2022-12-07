Камоцци рассказал, каких игроков необходимо подписать «Спартаку» зимой

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о том, какие позиции необходимо усилить московскому клубу в зимнее трансферное окно.
По мнению специалиста, «Спартак» нуждается в укреплении линии обороны.
«Спартаку» нужен центральный защитник и левый. У руководства «Спартака» достаточно квалификации. Им не нужны мои советы», — цитирует Камоцци Metaratings.На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 турах. Отметим, что в нынешнем сезоне «красно-белые» являются одной из самых малопропускающих команд лиги (18 голов). По этому показателю подопечных Гильермо Абаскаля превосходит лишь лидер чемпионата России «Зенит», семь раз вынимавший мяч из сетки собственных ворот.
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