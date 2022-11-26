Камоцци назвал фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»

Футбольный агент Франко Камоцци поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенит» - «Спартак».

«Это будет тяжелая игра, но «Спартак» — фаворит для меня. Так будет всегда. Если команда Абаскаля покажет все свое мастерство, то обыграет «Зенит», — заявил Камоцци «РБ Спорту».

«Зенит» примет на своем поле «Спартак» в матче заключительного тура групповой стадии Фонбет Кубка Росси, встреча состоится завтра, 27 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по московскому времени.

«Красно-белые» возглавляют квартет B, набрав 12 очков. Санкт-петербургский клуб идет на третьей строчке, имея в активе 9 баллов.